С 4 мая в республике введен «масочный режим»

По мере изучения особенностей нового коронавируса, становилась понятно, что рекомендация ношения масок "только явными больными" является ошибочной, как стало известно, инкубационный период с момента инфицирования составляет 5-7 дней и часть этого времени человек является разносчиком инфекции. Еще чуть позже выяснилось, что более 50% зараженных вообще не имеют симптомов, при этом они могут заражать воздушно-капельным путем других людей и поверхности в общественных местах (товары и полки в магазинах, поручни в транспорте и т.п.).

Многие специалисты в Китае считают, что отсутствие требований карантинного ношения масок гражданами и стало причиной таких огромных масштабов заражения коронавирусной инфекцией в странах Европы и на территории США.

Западные страны все же решили пойти по "китайскому варианту" и начали вводить "масочные режимы".

С середины апреля регионы России начали вводить обязательное ношение защитных масок в общественных местах (транспорте, магазинах, людных улицах и т.п.). В указах допускается использование не только респираторов и медицинских масок, но и любых аналогичных: самодельных, многоразовых и тряпичных масок.

В Башкортостане «масочный режим» введен с 4 мая. «С 4 мая все люди в общественных местах обязаны носить защитные медицинские маски», — сообщили в пресс-службе правительства. По информации ведомства, глава Башкортостана Радий Хабиров объявил об этом на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом. В правительстве также отметили, что ежесуточно в регионе производится около 150 тыс. медицинских масок.

В общественном сознании существует 3 основных предубеждения против защитных масок, кратко рассмотрим их.

Заблуждение 1: Маски не защищают от вируса

Дадим слово руководителю отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, Виктору Зуеву:

"Идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человека. А это происходит при разговоре. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфицируемой вирусом."

Заблуждение 2: Маски должны быть строго медицинские, иначе они не работают

Не будем ссылаться на многочисленные тесты которые демонстрируют что тряпичные маски прекрасно годятся, конечно не для работы в инфекционном отделении, а для защиты окружающих от потенциального больного носящего такую маску в общественных местах.

Заблуждение 3: Маски нужны только больным

Слово другому вирусологу, руководителю отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского, Александру Бутенко:

"Маски нужно использовать для того, чтобы не распространять инфекцию, ведь люди бывают носителями? не зная того, что они болеют. Коронавирусом можно болеть и без симптоматики. Поэтому при таком развитии событий в мире, тем, кто все-таки хочет сохранить здоровье, неважно, болеет человек или нет, стоит носить медицинскую маску."