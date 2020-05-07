+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
7 Мая 2020, 14:49

Названы самые ранние симптомы коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев описал самые ранние симптомы коронавируса. С его слов, на ранних стадиях заболевания человек может ощущать чувство похмелья.

Подчеркнул, что данные симптомы наблюдаются в первые два-три дня заболевания. Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений — это может говорить о самом начале развития заболевания. Далее коронавирусная инфекция спускается до трахеи. После этого у человека начинаются приступы удушья и меняется голос. Далее вирус поражает начинается бронхи и легкие.Врач рекомендует не пренебрегать собственными ощущениями. При наличии симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru