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7 Мая 2020, 14:47

Аскар Абдразаков пригласил всех исполнить песню «День Победы» на родном языке

Член Исполнительного комитета Всемирного курултая башкир, известный оперный певец Аскар Абдразаков в своих соцсетях пригласил всех исполнить любимую миллионами песню «День Победы» (Давид Тухманов — Владимир Харитонов) на родном языке

9 мая нужно зайти на сайт pobeda-2020.ru или диктантпобеды.рф, включить плеер, выбрать свой родной язык и спеть песню. Можно пригласить к исполнению своих родных и близких, друзей.«Друзья! Приближается самый главный праздник нашей страны — День Победы. В этом году мы отметим ее юбилей. 75 лет назад наши деды и прадеды, объединившись перед общим врагом, дали отпор фашистским захватчикам. К сожалению, в этом году мы не сможем отметить праздник на улицах и площадях, собравшись с родными и близкими, но даже оставаясь дома, мы можем почтить память наших героев. Давайте исполним ее на разных языках, каждый на своем родном!» — призвал Аскар Абдразаков.
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