В Уфе переделали коронавирусное" граффити

Он "удалил" у врача указательный палец. Теперь врач показывает кулак коронавирусу.

Артур Лукьянов:

"Так получилось. На данный момент я принял решение, что такой вариант будет компромиссом".

В социальных сетях уже начали обсуждать новый вариант граффити. Одним это понравилось - интернет-пользователи сочли, что это правильное решение. Другие подмечают, что первоначальный вариант - со средним пальцем - смотрелся бы лучше.