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Общество
6 Мая 2020, 20:32

В Уфе переделали коронавирусное" граффити

Столичный стрит-арт художник Артур Лукьянов, который нарисовал "коронавирусное" граффити, 6 мая изменил концепцию своего изображения.

Он "удалил" у врача указательный палец. Теперь врач показывает кулак коронавирусу.
Артур Лукьянов:
"Так получилось. На данный момент я принял решение, что такой вариант будет компромиссом".
В социальных сетях уже начали обсуждать новый вариант граффити. Одним это понравилось - интернет-пользователи сочли, что это правильное решение. Другие подмечают, что первоначальный вариант - со средним пальцем - смотрелся бы лучше.
Мэрия города Уфы предлагала стрит-арт художнику Артуру Лукьянову поменять указательный палец в граффити на фигу. Пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов сообщал об этом в "Итогах недели с Ираидой Зейналовой" на НТВ. Но Лукьянов отказался внести это исправление.
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