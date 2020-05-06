В Уфе переделали коронавирусное" граффити

Он "удалил" у врача указательный палец. Теперь врач показывает кулак коронавирусу.
Артур Лукьянов:
"Так получилось. На данный момент я принял решение, что такой вариант будет компромиссом".
В социальных сетях уже начали обсуждать новый вариант граффити. Одним это понравилось - интернет-пользователи сочли, что это правильное решение. Другие подмечают, что первоначальный вариант - со средним пальцем - смотрелся бы лучше.
Мэрия города Уфы предлагала стрит-арт художнику Артуру Лукьянову поменять указательный палец в граффити на фигу. Пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов сообщал об этом в "Итогах недели с Ираидой Зейналовой" на НТВ. Но Лукьянов отказался внести это исправление.