Башкирия в числе первых регионов приняла вахтовиков Чаяндинского месторождения

Башкирия единственный регион, который решился вернуть своих жителей из тех мест работы, которые стали очагами распространения коронавируса. Все вахтовики направлены на обсервацию в санаторий Абзелиловского района. После прохождения медицинского обследования и окончания двухнедельного карантина они направятся к своим семьям.

Ранее сообщалось, что 28 апреля в ЯНАО вахтовики организовали митинг из-за условий проживания, которые не соответствовали критериям карантина. Позже они выступили с обращением в соцсетях к Главе республики. В своем сообщении вахтовики пожаловались на условия проживания, отсутствие средств защиты и результатов тестов, сданных на коронавирус.

Во время оперативного совещания в Правительстве РБ Хабиров пообещал вернуть вахтовиков домой. Он сказал, что республика не задумываясь примет своих братьев на родину, несмотря на то, что многие из них могут быть инфицированы коронавирусом и это создаст сильную нагрузку на здравоохранение региона.

Стало известно, что среди возвратившихся нет вахтовиков, у которых имеется температура. Салават Нафиков, председатель Госкомитета республики по туризму поделился, что у вернувшихся на родину хорошее настроение.

Хабиров поручил Ринату Баширову, замруководителя администрации Главы республики, организовать прием вахтовиков и размещение их в обсерваторах, где они пройдут полное медобследование и будут находиться под регулярным медицинским контролем.

Всего планируется принять 400 вахтовиков из Хайбуллинского, Зилаирского, Баймакского районов и городов Баймак и Сибай. Взятые у них тесты на коронавирус оказались отрицательными. База для пребывания жителей подготовлена согласно строгим рекомендациям Роспотребнадзора. Ребята будут обеспечены комфортабельными номерами. Также организована безопасность сотрудников. Все средства защиты и необходимые медикаменты имеются в потребном количестве.

Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района обратился к родственникам вахтовиков, призвав их немного потерпеть и поберечь свое здоровье. Он заверил, что их отцы, братья, мужья и сыновья находятся в надежных руках.