+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
3 Мая 2020, 15:06

55 жителей Республики Башкортостан вернулись в Башкирию из Таиланда

Сегодня 55 жителей республики вернулись из Таиланда

Сегодня 55 жителей республики вернулись из Таиланда. Их доставил воздушный борт «Уральских авиалиний» выполнявший рейс Пхухет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург. Сейчас им предстоит двухнедельная изоляция в обсерваторе.
Напомним, с 27 марта было прекращено авиационное сообщение между Россией и зарубежными странами. Исключение предоставлено только спецрейсам осуществляющим возвращение застрявших за рубежом туристов. С 12 апреля из Таиланда было совершено 12 рейсов.
5 мая в Уфу прибудет очередной вывозной рейс: воздушный борт "Аэрофлота" доставит туристов из Антальи.
Фото: Proufu
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru