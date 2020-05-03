55 жителей Республики Башкортостан вернулись в Башкирию из Таиланда

Сегодня 55 жителей республики вернулись из Таиланда. Их доставил воздушный борт «Уральских авиалиний» выполнявший рейс Пхухет - Ростов-на-Дону - Уфа - Екатеринбург. Сейчас им предстоит двухнедельная изоляция в обсерваторе.

Напомним, с 27 марта было прекращено авиационное сообщение между Россией и зарубежными странами. Исключение предоставлено только спецрейсам осуществляющим возвращение застрявших за рубежом туристов. С 12 апреля из Таиланда было совершено 12 рейсов.