За три недели в рамках проекта «Наша забота» помощь получили 72 тысячи жителей Башкортостана

«При региональном исполкоме «Единой России» запущен проект «Наша забота», который направлен на оказание адресной помощи, в том числе и в соответствии с запросами врачей. Где-то необходимо организовать горячее питание, где-то предоставить маски. Мы всю эту информацию аккумулируем и быстро заявки исполняем. Наш волонтерский центр объединяет всех, кто готов сейчас подключиться и помогать людям в условиях пандемии. Это и наши волонтеры, и различные общественные организации, и коммерческие предприятия. Всего в работе задействованы более 4,5 тысяч волонтеров. Когда в республике узнали о нашей работе, на нас стали выходить коммерческие предприятия, готовые оказать помощь. Они направляют свою продукцию, организуют доставку и другое. На днях запущен проект «Автопоезд добра», который предусматривает помощь именно врачам и соцработникам. Всего планируется охватить 56 медучреждений, а это 1887 врачей и 70 организаций соцобслуживания – 1,5 тысячи соцработников», - рассказал подробнее о работе координатор Единого волонтерского центра проекта «Наша забота» при региональном исполкоме Партии Александр Толстых.