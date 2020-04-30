За три недели в рамках проекта «Наша забота» помощь получили 72 тысячи жителей Башкортостана

Он также добавил, что исполком сейчас превратился в штаб всего волонтерского движения республики, в работу включаются и представители других партий, общественных объединений, предприниматели.
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, проводивший совещание, высоко оценил работу республиканских волонтеров.
«Объединение усилий – это абсолютно правильно. Мы боремся за то, чтобы помощь была оказана максимально большому количеству людей. Здорово что «Единая Россия» в Республике Башкортостан стала точкой сбора всех здравых сил, готовых прийти на помощь в этой сложной ситуации», - сказал Андрей Турчак.
Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев отметил, что в нашем регионе сложилась хорошая традиция волонтерства, поэтому Партии не составило особых трудностей быстро организовать эту работу.
«При региональном исполкоме «Единой России» запущен проект «Наша забота», который направлен на оказание адресной помощи, в том числе и в соответствии с запросами врачей. Где-то необходимо организовать горячее питание, где-то предоставить маски. Мы всю эту информацию аккумулируем и быстро заявки исполняем. Наш волонтерский центр объединяет всех, кто готов сейчас подключиться и помогать людям в условиях пандемии. Это и наши волонтеры, и различные общественные организации, и коммерческие предприятия. Всего в работе задействованы более 4,5 тысяч волонтеров. Когда в республике узнали о нашей работе, на нас стали выходить коммерческие предприятия, готовые оказать помощь. Они направляют свою продукцию, организуют доставку и другое. На днях запущен проект «Автопоезд добра», который предусматривает помощь именно врачам и соцработникам. Всего планируется охватить 56 медучреждений, а это 1887 врачей и 70 организаций соцобслуживания – 1,5 тысячи соцработников», - рассказал подробнее о работе координатор Единого волонтерского центра проекта «Наша забота» при региональном исполкоме Партии Александр Толстых.
«Считаю, это очень показательный пример, когда все вместе – и партия, и представители бизнеса находят возможность объединять свои усилия и помогать тем, кому эта помощь сегодня наиболее необходима», - прокомментировал Андрей Турчак.