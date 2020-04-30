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Общество
30 Апреля 2020, 14:51

В Республике Башкортостан заработали новые антикризисные меры поддержки для организаций-плательщиков имущественных налогов

В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции Правительство России постановлением от 02.04.2020 №409 ввело новые меры поддержки для организаций-владельцев налогооблагаемого имущества.Для организаций, включенных на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (РСМП) и занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогуза первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.

Для всех налогоплательщиков-организаций на три месяца продлен срок представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год (по 30 июня 2020 года).
С подробной информацией о мерах поддержки бизнеса, реализованных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409, также можно ознакомиться в специальном разделе сайта ФНС России.
В Республике Башкортостан в качестве дополнительной меры поддержки введена льгота по налогу на имущество организаций: в 2020 году освобождаются от налога организации, включенные в РСМП по состоянию на 1 марта 2020 года, основной вид деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности относится к перечню отраслей экономики Республики Башкортостан, наиболее уязвимых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 01.04.2020 №РГ-119.
При этом данная льгота предоставляется только в отношении имущества, используемого для осуществления указанных видов деятельности (Закон Республики Башкортостан от 10.04.2020 №243-з).
В настоящее время органами местного самоуправления республики принимаются решения об отмене обязанности уплаты авансовых платежей по земельному налогу для вышеуказанных категорий налогоплательщиков.
С полным перечнем видов деятельности, для которых предусмотрены данные льготы, можно ознакомиться в интернет-сервисе "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам" на сайте ФНС России.
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