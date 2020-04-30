В Республике Башкортостан заработали новые антикризисные меры поддержки для организаций-плательщиков имущественных налогов

Для всех налогоплательщиков-организаций на три месяца продлен срок представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год (по 30 июня 2020 года).

С подробной информацией о мерах поддержки бизнеса, реализованных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409, также можно ознакомиться в специальном разделе сайта ФНС России.

В Республике Башкортостан в качестве дополнительной меры поддержки введена льгота по налогу на имущество организаций: в 2020 году освобождаются от налога организации, включенные в РСМП по состоянию на 1 марта 2020 года, основной вид деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности относится к перечню отраслей экономики Республики Башкортостан, наиболее уязвимых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 01.04.2020 №РГ-119.

При этом данная льгота предоставляется только в отношении имущества, используемого для осуществления указанных видов деятельности (Закон Республики Башкортостан от 10.04.2020 №243-з).

В настоящее время органами местного самоуправления республики принимаются решения об отмене обязанности уплаты авансовых платежей по земельному налогу для вышеуказанных категорий налогоплательщиков.