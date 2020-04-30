В мае нас ждут длинные праздничные выходные

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан сообщает: в связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) жители республики будут отдыхать пять дней подряд - с 1 по 5 мая включительно. Далее следует короткая рабочая неделя, которая продлится с 6 по 8 мая. В связи с празднованием Дня Победы с 9 по 11 мая включительно - также нерабочие праздничные дни.
Продолжительность двух предпраздничных рабочих дней - 30 апреля и 8 мая - сокращается на один час.
1 и 9 мая – это федеральные праздники, которые не входят в дни ежегодного отпуска (ст. 120 ТК РФ). Данное правило распространяют как на основные ежегодные оплачиваемые отпуска, так и на дополнительные.
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