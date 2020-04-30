В мае нас ждут длинные праздничные выходные

Продолжительность двух предпраздничных рабочих дней - 30 апреля и 8 мая - сокращается на один час.

1 и 9 мая – это федеральные праздники, которые не входят в дни ежегодного отпуска (ст. 120 ТК РФ). Данное правило распространяют как на основные ежегодные оплачиваемые отпуска, так и на дополнительные.