Установлены критерии определения перечня мер поддержки для бизнеса

Для этого необходимо пошагово определить: основной вид деятельности, заявленный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (РСМП); отнесение к категории «микропредприятия» при включении в РСМП.

Перечень мер поддержки зависит от следующих критериев: включение основного вида деятельности налогоплательщика в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции; включение налогоплательщика в РСМП и наличия статуса «микропредприятия».

В зависимости от того, каким критериям соответствует налогоплательщик, автоматически определяется список мер поддержки.