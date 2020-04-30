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Общество
30 Апреля 2020, 14:26

Установлены критерии определения перечня мер поддержки для бизнеса

На сайте ФНС России реализована возможность определения мер поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях.

Для этого необходимо пошагово определить: основной вид деятельности, заявленный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; включение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (РСМП); отнесение к категории «микропредприятия» при включении в РСМП.
Перечень мер поддержки зависит от следующих критериев: включение основного вида деятельности налогоплательщика в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции; включение налогоплательщика в РСМП и наличия статуса «микропредприятия».
В зависимости от того, каким критериям соответствует налогоплательщик, автоматически определяется список мер поддержки.
Так, например, если деятельность организации осуществляется в сфере общественного питания (код 56 по ОКВЭД 2) и налогоплательщик включен в РСМП как «микропредприятие», то предусмотрены меры поддержки из 8 пунктов.
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