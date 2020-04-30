Условия и порядок предоставления отсрочки бизнесу по уплате налогов и страховых взносов

Заявления на получение отсрочки (рассрочки) по налоговым выплатам будут приниматься до 1 декабря 2020 года.

Налогоплательщикам, состоящим на налоговом учете в Республике Башкортостан, для решения этого вопроса необходимо обращаться в специализированный налоговый орган - Межрайонную ИФНС России №4 по Республике Башкортостан.

Организации и индивидуальные предприниматели могут получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов авансовых платежей и страховых взносов, срок уплаты которых наступил в 2020 году при следующих условиях: принадлежность бизнеса к пострадавшей отрасли, перечень которых на сегодняшний день определен постановлениями Правительства РФ от 03.04.2020 №434 и от 10.04.2020 №479. Например, туризм, перевозки, общепит, гостиничная сфера т.д.; снижение в соответствии с данными налоговых деклараций по итогам отчетных кварталов 2020 года доходов составило более 10% либо получение убытка, при условии, что в 2019 году была зафиксирована прибыль.

В зависимости от уровня снижения доходов отсрочка по уплате налогов может быть предоставлена на срок от трех месяцев до одного года.

Анализ финансовых результатов будет проводиться налоговыми органами самостоятельно на основании налоговых деклараций и сведений, имеющихся в информационных ресурсах.

В случае если налогоплательщик хочет получить отсрочку более чем на 6 месяцев, необходимо дополнительно предоставить обеспечение долга в виде банковской гарантии, залога недвижимого имущества или поручительства.

Предоставление же рассрочки (уплата равными долями по графику) сроком от трех лет предусмотрено для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях при снижении доходов более чем на 50%, а также стратегическим, системообразующим и градообразующим организациям.