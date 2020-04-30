Уникальная акция, запущенная ГУП ТРК "Башкортостан" РБ в честь 75-летия Великой Победы «75 НЕИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ. Республика Башкортостан в годы войны» подходит к своему завершению

Более 100 фактов прислали жители республики и соседних регионов, которые на данный момент обрабатываются экспертной комиссией. В состав комиссии вошли историки, работники архивных служб, журналисты и представители общественных организаций Республики Башкортостан. В результате этой работы эксперты составят список из 75 самых интересных и и оригинальных исторических фактов.

О самых ярких историях телезрители узнают 9 мая во время телемарафона, который продлится весь день в прямом эфире на телеканале БСТ. также все поступившие факты будут опубликованы на нашем официальном сайте bash.news