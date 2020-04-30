Поздравление с Днём пожарной охраны

Мы высоко чтим традиции этой мужественной профессии и стремимся во всём поддерживать противопожарную службу. В рамках реализации мероприятий Стратегии развития пожарно-спасательных сил построено четыре новых пожарных депо. Подразделения оснащены более 140 единицами специальной пожарной техники и оборудования. Понимая всю важность вашей работы, в этом году принято решение об увеличении заработной платы республиканских пожарных и спасателей.