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30 Апреля 2020, 15:37

Поздравление с Днём пожарной охраны

Уважаемые друзья!Сердечно поздравляю вас с Днём пожарной охраны России!Пожарные республики честно и добросовестно выполняют свой служебный долг. Благодаря отважным действиям личного состава только за прошлый год в республике на пожарах спасено более 5 тысяч человек. В наших сердцах всегда будет жить память о тех, кто героически погиб, спасая людей из огня.

Мы высоко чтим традиции этой мужественной профессии и стремимся во всём поддерживать противопожарную службу. В рамках реализации мероприятий Стратегии развития пожарно-спасательных сил построено четыре новых пожарных депо. Подразделения оснащены более 140 единицами специальной пожарной техники и оборудования. Понимая всю важность вашей работы, в этом году принято решение об увеличении заработной платы республиканских пожарных и спасателей.
Уверен, что ваш самоотверженный труд и впредь будет надёжным заслоном на пути чрезвычайных ситуаций, важным гарантом стабильности и спокойствия жителей Башкортостана.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в нелёгкой и ответственной службе!
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров
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