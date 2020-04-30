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Общество
30 Апреля 2020, 14:13

Об отдыхе и оздоровлении детей

С 1 января 2020 года полномочия по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, переданы органам местного самоуправления

Для получения бесплатной путевки в загородные стационарные лагеря, расположенные на территории Республики Башкортостан, вам необходимо обратиться в уполномоченный муниципальный орган по организации отдыха и оздоровления детей (отдел образования) по месту прописки и представить необходимый пакет документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
3) паспорт(-а) ребенка (детей), достигшего(-их) возраста 14 лет;
4) документ(-ы), подтверждающий(-ие) факт усыновления (удочерения), принятия ребенка (детей) под опеку (попечительство) или в приемную семью, - в случае, если ребенок (дети) усыновлен(-ы) (удочерен(-ы)), принят(-ы) под опеку (попечительство) или в приемную семью;
5) справка, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих;
6) доверенность, оформленная в порядке, установленном законодательством, - для лица, полномочия которого установлены доверенностью;
7) согласие на обработку персональных данных.
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