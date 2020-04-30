Об отдыхе и оздоровлении детей

Для получения бесплатной путевки в загородные стационарные лагеря, расположенные на территории Республики Башкортостан, вам необходимо обратиться в уполномоченный муниципальный орган по организации отдыха и оздоровления детей (отдел образования) по месту прописки и представить необходимый пакет документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);

3) паспорт(-а) ребенка (детей), достигшего(-их) возраста 14 лет;

4) документ(-ы), подтверждающий(-ие) факт усыновления (удочерения), принятия ребенка (детей) под опеку (попечительство) или в приемную семью, - в случае, если ребенок (дети) усыновлен(-ы) (удочерен(-ы)), принят(-ы) под опеку (попечительство) или в приемную семью;

5) справка, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих;

6) доверенность, оформленная в порядке, установленном законодательством, - для лица, полномочия которого установлены доверенностью;