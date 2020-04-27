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Общество
27 Апреля 2020, 17:12

«Бессмертный полк» в Башкирии пройдет в новом формате

В Башкирии все же решили провести акцию "Бессмертный полк".

Об этом в социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он пояснил, что суть акции не поменяется, изменится лишь формат мероприятия.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции шествие жителей республики будет отменено. Теперь снимки участников войны будут размещены на автобусах "Башавтотранса", которые проедут 9 мая по улицам городов. Планируется напечатать и разместить около 70 тысяч портретов.
Кроме того портреты участников-фронтовиков поместят на сайте "Бессмертного полка" созданном в Башкирии и покажут в эфире телеканала БСТ. Для участии в акции нужно прислать заявку заполнив специальную форму на портале polk02.ru.
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