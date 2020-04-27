«Бессмертный полк» в Башкирии пройдет в новом формате

Об этом в социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Он пояснил, что суть акции не поменяется, изменится лишь формат мероприятия.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции шествие жителей республики будет отменено. Теперь снимки участников войны будут размещены на автобусах "Башавтотранса", которые проедут 9 мая по улицам городов. Планируется напечатать и разместить около 70 тысяч портретов.