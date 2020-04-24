Будущее после коронавируса обсудят на Международном экономическом форуме в России

Участники онлайн-конференции «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» спрогнозируют, каким станет будущее в течение следующих недель, месяцев, лет. Приведет ли осознание уязвимости к пандемии к новым прорывам в развитии человечества. С надеждой на это, символом форума выбрана птица Феникс, олицетворяющая собой возрождение мира после катастрофического экономического коллапса.

Обсуждать вопросы ближайшего будущего будут известные антиглобалисты: автор теории о «черном лебеде» Нассим Талеб; французский сценарист, продюсер и писатель Люк Бессон; американский физик-теоретик японского происхождения Митио Каку; президент института Евразийских исследований, в прошлом министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, автор книги «Коннектография: Будущее глобальной цивилизации» и основатель FuturMap Параг Ханна, спецпредставитель Президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортега и другие спикеры.

С российской стороны участие примут представители федеральных и региональных органов власти, Российской академии наук, МСП и крупного бизнеса, общественные деятели, видные экономисты. Среди спикеров – сопредседатели форума ректор НИУ «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, а также Глава Республики Крым Сергей Аксенов; журналист и общественный деятель, депутат Госдумы VII созыва Евгений Примаков; уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов; член Экономического совета при Президенте России, сопредседатель «Деловой России» Андрей Репик.

Концепция виртуального форума разработана Правительством Республики Башкортостан и будет презентована отдельно накануне мероприятия.

«Зачем мы проводим такое мероприятие в такое время? Все очень логично. Эпидемию мы скоро усмирим, потому что знаем, что делать, и жители республики Башкортостан ведут себя правильно. Но мы должны четко понимать, что делать, когда все закончится. Любой кризис дает новые возможности. И уровень участников нашего форума не оставляет сомнений в том, что с их помощью мы сможем определить, как максимально скоро восстановить республику, дать всем нашим жителям комфортную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. А эта кризисная ситуация предоставляет очень много пищи для размышлений», - говорит Радий Хабиров.

Онлайн-площадка позволяет воссоздать условия проведения более традиционных офлайн-конференций. Программа предусматривает работу 10 секций; двух пленарных заседаний; пресс-конференцию. Модератором выступит Александр Любимов, генеральный директор и президент телекомпании «ВИД»; вице-президент Академии российского телевидения.

В рамках различных сессий:

Автор теории «черного лебедя» расскажет, почему к коронавирусу нельзя применять это понятие.

Ученые, топ-чиновники всех уровней обсудят, как развиваться регионам и смогут ли мегаполисы «поглотить» территории, став центрами нового формирующегося мирового порядка.

Предприниматели разного уровня и омбудсмены их интересов во власти объединятся на профильной сессии, чтобы решить, как выжить бизнесу, к чему еще готовиться и для кого из них «кризис – это новые возможности».

Работодатели, сотрудники, глобалисты и антиглобалисты в интеллектуальном поединке выяснят, каким профессиям грозит вымирание, а каких специалистов никогда не смогут заменить роботы.

Как изменится система образования, пора ли прощаться с офлайн-обучением и эпохой запоминания информации? – задачка для ученых, представителей вузовского сообщества и визионеров.

В обсуждении повестки смогут принять участие все зарегистрированные на платформе участники: во время онлайн-дискуссий каждый сможет задать вопрос экспертам, задействованным в обсуждении, через специальную форму.