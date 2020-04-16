Информация о продлении социальных выплат

: ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям инвалидов боевых действий; ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом; социальное пособие малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; ежемесячное пособие на ребенка; ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям многодетных семей; ежемесячная денежная выплаты многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного третьим или последующим, в возрасте от полутора до трех лет; ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей; ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года третьим или последующим, в возрасте до трех лет включительно.

При этом, исключение составили выплаты, срок предоставления которых прекращается в связи с наступлением обстоятельств, влекущих утрату права (например, в связи с достижением детьми возраста, при котором семья утрачивает право на меру социальной поддержки).

Обращаем внимание, что при продлении выплат, граждане оповещаются об этом филиалом посредством телефонной связи либо почтовой карточкой. В связи с этим дополнительно обращаться в филиал не требуется.

Все меры социальной поддержки производятся своевременно. По состоянию на 15 апреля текущего года 1248 гражданам Бирского района и г. Бирска, а также Аскинского, Балтачевского, Бураевского, Караидельского и Мишкинского районов, получающим выплаты по 31 марта 2020 года, все вышеуказанные меры социальной поддержки продлены без предоставления ими заявлений и документов.