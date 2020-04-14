Вероятно погода подействовала: в Уфе индекс самоизоляции снизился на полбалла

В Уфе за минувшую неделю индекс самоизоляции снизился на 0,4 балла (по сравнению с неделей 30 марта — 5 апреля), сообщили в «Яндексе». Средний индекс по городу составил 3,1 балла.

Это восьмой результат среди городов-миллионников. Самый высокий индекс зафиксирован в Перми — 3,5, Краснодаре — 3,4, Омске — 3,2.

Индекс самоизоляции рассчитывается на данных об использовании приложений и сервисов компании и абсолютно точным не является.

По данным Оперштаба Башкирии, ранее общественный транспорт перевозил порядка 450 тыс. пользователей карты «Алга». В первую неделю жесткой самоизоляции (31 марта — 5 апреля), когда работал минимум предприятий, количество транзакций по картам сократилось до 60 тыс.. В конце второй недели (6 — 12 апреля), когда список работающих предприятий вырос почти до тысячи, число транзакций выросло до 120 тыс., с «пиками» в часы приезда и отъезда с работы. В выходные зафиксировано 70 тыс. транзакций.

По данным Министерства цифрового развития Башкирии, в феврале 2020 года доля оплаты проезда наличными составляла 43%.