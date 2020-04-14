В Башкирии добровольцы-медики продолжают помогать пожилым жителям

На прошедшей неделе в Международный день освобождения узников фашистских концентрационных лагерей волонтёры посетили ветеранов. Помогает волонтёрам жена Главы Башкирии Каринэ Хабирова.

К примеру, совсем недавно они посетили Виталию Ванцентовну. Будучи совсем маленькой, она вместе с родителями пережила ужасы концентрационных лагерей. Женщина часто являлась героиней телевизионных сюжетов об ужасах военного времени и для большого количества представителей СМИ стала близким другом.

Подчеркнём, что в рамках акции #МыВместе действует телефон «горячей линии» для поддержки людей, которые находятся в режиме самоизоляции и карантина, а также маломобильных людей и людей пожилого возраста. Каждый день на телефоны поступает приблизительно 100 звонков, за день совершается около 50 выездов по заявкам.