СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

По словам председателя Правления ПФР Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности персонально проинформируют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей, – отметил глава ПФР. – Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры по уведомлению владельцев сертификата о том, что у них есть право на выплаты».

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тыс. рублей за три месяца.

Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.