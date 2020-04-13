+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
13 Апреля 2020, 17:16

Какими фейками из-за коронавируса пугают жителей Башкирии

В нелегкое время, когда в республике активно продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией, обнаружились мошенники, обманывающие рядовых граждан. Приводим пять основных мошеннических схем.

Первый из них - услуги по дезинфекции квартир, домов и других помещений. Мошенники предлагают за определенную плату произвести санитарную обработку комнат, которая якобы поможет избавить от инфекции. Хотим предостеречь: специальные службы обрабатывают только общественные территории и подъезды домов.
Еще один обман - прививка и тесты на COVID-19. Сообщаем вам, что прививок от коронавируса в данный момент не существует, а тесты берутся лишь в больницах или некоторых частных клиниках Уфы.
Следующая схема мошенничества - рассылка sms-сообщений жителям с требованием заплатить штраф за якобы нарушение режима самоизоляции. Настоятельно просим не реагировать на подобные сообщения. Протокол либо штраф могут выписать только сотрудники полиции.
Не ведитесь и на предложение о возмещении компенсации за ущерб от коронавируса. Мошенники, запрашивая по смс код подтверждения, могут снять с вашего банковского счета денежные средства. Никому не сообщайте данные банковской карты. Лишь официальные ведомства осуществляют положенные выплаты.
И последний, самый популярный способ обмана - сообщение в мессенджерах и соцсетях о большом, чем в официальных данных числе заболевших коронавирусной инфекцией. Неизвестным, по какой-то причине, выгодно распространять среди жителей панические страхи. Не верьте фейковым новостям, полагайтесь только на официальные данные.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru