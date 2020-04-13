Какими фейками из-за коронавируса пугают жителей Башкирии

Первый из них - услуги по дезинфекции квартир, домов и других помещений. Мошенники предлагают за определенную плату произвести санитарную обработку комнат, которая якобы поможет избавить от инфекции. Хотим предостеречь: специальные службы обрабатывают только общественные территории и подъезды домов.

Еще один обман - прививка и тесты на COVID-19. Сообщаем вам, что прививок от коронавируса в данный момент не существует, а тесты берутся лишь в больницах или некоторых частных клиниках Уфы.

Следующая схема мошенничества - рассылка sms-сообщений жителям с требованием заплатить штраф за якобы нарушение режима самоизоляции. Настоятельно просим не реагировать на подобные сообщения. Протокол либо штраф могут выписать только сотрудники полиции.

Не ведитесь и на предложение о возмещении компенсации за ущерб от коронавируса. Мошенники, запрашивая по смс код подтверждения, могут снять с вашего банковского счета денежные средства. Никому не сообщайте данные банковской карты. Лишь официальные ведомства осуществляют положенные выплаты.