В Башкортостане рассказали, можно ли заразиться COVID-19 от домашних животных

«Основной путь передачи – от человека к человеку. Не забывайте о личной гигиене: мойте руки и обрабатывайте антисептиком. Если так получилось, что хозяин питомца заболел, то в мерах предосторожности необходимо ограничить контакт с животным. Пусть о любимце побеспокоятся близкие или родственники», - пояснил Азат Зиганшин.

Также главный ветврач РБ рассказал, что в случае, если за питомцев ухаживать некому, в республике предусмотрены специальные обсерватории для передержки. Они расположены в Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском.