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Общество
10 Апреля 2020, 13:24

В Башкортостане рассказали, можно ли заразиться COVID-19 от домашних животных

По данным Международного Эпизоотического Бюро нет подтверждения того, что животные могут передать вирус COVID-19 человеку. Об этом сообщил главный ветврач РБ Азат Зиганшин сегодня, 9 апреля, во время онлайн лектория «Единой России» по профилактике коронавируса.

«Основной путь передачи – от человека к человеку. Не забывайте о личной гигиене: мойте руки и обрабатывайте антисептиком. Если так получилось, что хозяин питомца заболел, то в мерах предосторожности необходимо ограничить контакт с животным. Пусть о любимце побеспокоятся близкие или родственники», - пояснил Азат Зиганшин.
Также главный ветврач РБ рассказал, что в случае, если за питомцев ухаживать некому, в республике предусмотрены специальные обсерватории для передержки. Они расположены в Уфе, Стерлитамаке и Октябрьском.
Напомним, онлайн лекторий продлится в течение ближайших двух месяцев. Видеошкола проходит в 15:00 часов два раза в неделю – по вторникам и четвергам по разным темам. Присоединиться может любой желающий – трансляции запущены на Ютуб-канале регионального отделения Партии. Там же можно посмотреть и записи прошедших лекций.
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