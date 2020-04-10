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Общество
10 Апреля 2020, 13:20

Студентам Башкирии перерасчитают стоимость проживания в общежитиях вузов

Оплаченные взносы за проживание в студенческих общежитиях перенесут на будущий год, когда студенты вернутся к очной учебе. Выпускники текущего года получат перерасчет за оплату. Об этом сообщил Председатель совета ректоров вузов РБ, член партии «Единая Россия» Салават Сагитов сегодня, 9 апреля.

«Проблем во взаимосвязи ректората со студенчеством нет. Мы прекрасно понимаем всю сложившуюся ситуацию и работаем в этом направлении. Это касается всех вузов республики», - прокомментировал Салават Сагитов.
Напомним, 6 апреля все вузы возобновили дистанционную учебу после недели каникул, несмотря на то, что Президент продлил нерабочие дни до конца месяца. Большая часть вузовских общежитий к этому моменту практически опустела - многие иногородние и иностранные студенты разъехались по домам еще в середине марта.
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