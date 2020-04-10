Студентам Башкирии перерасчитают стоимость проживания в общежитиях вузов

«Проблем во взаимосвязи ректората со студенчеством нет. Мы прекрасно понимаем всю сложившуюся ситуацию и работаем в этом направлении. Это касается всех вузов республики», - прокомментировал Салават Сагитов.

Напомним, 6 апреля все вузы возобновили дистанционную учебу после недели каникул, несмотря на то, что Президент продлил нерабочие дни до конца месяца. Большая часть вузовских общежитий к этому моменту практически опустела - многие иногородние и иностранные студенты разъехались по домам еще в середине марта.