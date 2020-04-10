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Общество
10 Апреля 2020, 10:55

Стартует дорожный сезон

Предприятия дорожной отрасли Мишкинского района ведут подготовку к дорожному сезону

Масштабные работы на дорогах района начнутся сразу после того, как подсохнет дорожное полотно, и установятся оптимальные погодные условия.
В данный момент специалисты готовят технику – катки, асфальтоукладчики, грейдеры и прочиеразличных машины и механизмы. В распоряжении дорожников техника, оснащенная всем необходимым оборудованием. Сейчас практически вся она готова выйти на объекты.
Немаловажное значение имеет подготовка не только мощностей и техники, но и обеспечение безопасности при проведении ремонта дорог. Для этих целей дорожники приготовили светоотражающие знаки, барьеры, аварийную иллюминацию
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