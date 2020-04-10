Стартует дорожный сезон

Масштабные работы на дорогах района начнутся сразу после того, как подсохнет дорожное полотно, и установятся оптимальные погодные условия.
В данный момент специалисты готовят технику – катки, асфальтоукладчики, грейдеры и прочиеразличных машины и механизмы. В распоряжении дорожников техника, оснащенная всем необходимым оборудованием. Сейчас практически вся она готова выйти на объекты.
Немаловажное значение имеет подготовка не только мощностей и техники, но и обеспечение безопасности при проведении ремонта дорог. Для этих целей дорожники приготовили светоотражающие знаки, барьеры, аварийную иллюминацию