Стартует дорожный сезон

Масштабные работы на дорогах района начнутся сразу после того, как подсохнет дорожное полотно, и установятся оптимальные погодные условия.

В данный момент специалисты готовят технику – катки, асфальтоукладчики, грейдеры и прочиеразличных машины и механизмы. В распоряжении дорожников техника, оснащенная всем необходимым оборудованием. Сейчас практически вся она готова выйти на объекты.