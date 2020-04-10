Радий Хабиров: «Единая Россия» - единственная боеспособная структура, которая эффективно работает в период пандемии

"При ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и

старше, а также детей, на передний план выходит организация помощи им.

Предельно эффективно в этом направлении работает региональный исполком

Партии. В колл-центр поступают звонки, волонтеры охватили вниманием

огромное количество людей. Продолжайте работу», - сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил, что продуктовые пакеты нуждающимся

предоставляют спонсоры, которые активно откликаются на призыв о помощи.

Однако необходимо подключить и республиканские средства. Также Радий

Хабиров призвал глав муниципалитетов качественно организовывать помощь

на местах.

«Всю координацию работы на себя берет Партия. Это серьезная задача. К

тому же люди устают, возможно, нужна вторая волна волонтеров», -