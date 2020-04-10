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Общество
10 Апреля 2020, 13:29

Радий Хабиров: «Единая Россия» - единственная боеспособная структура, которая эффективно работает в период пандемии

«Единая Россия» показала себя единственной боеспособной структурой,которая эффективно работает в период пандемии. Об этом заявил Секретарьрегионального отделения Партии, Глава Башкортостана Радий Хабиров наочередном совещании с руководителями министерств и ведомств, главамимуниципалитетов республики в режиме видеоконференцсвязи.

"При ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и
старше, а также детей, на передний план выходит организация помощи им.
Предельно эффективно в этом направлении работает региональный исполком
Партии. В колл-центр поступают звонки, волонтеры охватили вниманием
огромное количество людей. Продолжайте работу», - сказал Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что продуктовые пакеты нуждающимся
предоставляют спонсоры, которые активно откликаются на призыв о помощи.
Однако необходимо подключить и республиканские средства. Также Радий
Хабиров призвал глав муниципалитетов качественно организовывать помощь
на местах.
«Всю координацию работы на себя берет Партия. Это серьезная задача. К
тому же люди устают, возможно, нужна вторая волна волонтеров», -
подчеркнул Радий Хабиров.
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