Правительство работает над предложениями «Единой России» по расширению возможностей «ипотечных каникул»

«Сегодня нам очень важно услышать позицию «Единой России» – крупнейшей

политической партии, которая имеет самое значительное представительство

в Государственной Думе. Ваша партия уже много лет определяет ход

социально-экономического развития страны. И, что называется, в мирное

время, и в период кризисов берет на себя в полной мере ответственность»,

– отметил Мишустин.

Вчера Президент объявил о новых мерах поддержки людей и экономики. В

частности, глава государства поручил рассмотреть возможность расширения

каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

«Ранее партия «Единая Россия» в лице секретаря Генсовета Андрея

Турчака, который тоже очень активно с нами работает над всеми

инициативами, в том числе теми, которые на сегодняшний день обсуждаются,

озвучила свои предложения по этой теме и направила их в Правительство.

Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы

примем соответствующие решения. Наша общая задача – сделать так, чтобы

как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами», -

подчеркнул Мишустин.

Напомним, ранее Турчак сообщил, что «Единая Россия» предложила

Правительству увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при

котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные

каникулы». Сегодня этот порог составляет 1,5 млн рублей. Данная мера

затрагивает порядка 30% заемщиков. В «Единой России» считают, что

необходимо расширить возможности «ипотечных каникул» и помочь большему

числу людей, пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Депутат Горсовета Уфы от «Единой России», председатель регионального

отделения «Деловой России» Айдар Зубаиров отметил, что заявленная мера

по введению «кредитных каникул» - важный шаг. Сегодня средний размер

ипотечного кредита в Республике Башкортостан составляет порядка двух

миллионов рублей, а в крупных городах сумма еще больше.

«Совокупный портфель ипотечных кредитов в Башкирии составляет более 212

млрд рублей. Увеличение суммы максимального порога ипотеки станет

хорошей поддержкой для заемщиков», - рассказал Айдар Зубаиров.

На встрече с фракцией Мишустин также отметил, что Правительство

совместно с «Единой Россией» будет работать над мерами, которые позволят

преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней

тяжелой ситуации с минимальными потерями.

В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей

Неверов выделил два приоритетных направления работы – финансовую

поддержку регионов и необходимость пересмотра целевых показателей

государственных программ и национальных проектов, чтобы они

соответствовали текущей ситуации.

«Нужно разработать индивидуальные программы развития для регионов, в

первую очередь, с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем

объеме доходов. В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план

федеральной поддержки», – сказал он.

Также «Единая Россия» предложила Правительству ограничивать цены на

продукты питания в чрезвычайных ситуациях. В партии считают, что рост

цен в период пандемии в основном обоснован действиями поставщиков, а не

производителей. В этой связи, по мнению единороссов, необходимо

ограничивать 10% наценку для каждого этапа перепродажи продуктов

питания. Мишустин предложение поддержал.

Кроме того, ранее «Единая Россия» направила в адрес Кабинета министров

предложения по комплексу антикризисных мер в отношении социально

ориентированных НКО. В первую очередь, предлагается предоставить таким

организациям пакет льгот аналогичный льготам малому и среднему бизнесу,

отсрочку по выплатам банковских кредитов и уплаты всех видов налогов (за

исключением НДС), снизить до 15% тарифы страховых взносов во

внебюджетные фонды. Другие меры касаются введения моратория на все виды

проверок, взимание пеней, штрафов за просрочку платежей за ЖКУ и