Правительство работает над предложениями «Единой России» по расширению возможностей «ипотечных каникул»

«Сегодня нам очень важно услышать позицию «Единой России» – крупнейшей
политической партии, которая имеет самое значительное представительство
в Государственной Думе. Ваша партия уже много лет определяет ход
социально-экономического развития страны. И, что называется, в мирное
время, и в период кризисов берет на себя в полной мере ответственность»,
Вчера Президент объявил о новых мерах поддержки людей и экономики. В
частности, глава государства поручил рассмотреть возможность расширения
каникул по потребительским и ипотечным кредитам.
«Ранее партия «Единая Россия» в лице секретаря Генсовета Андрея
Турчака, который тоже очень активно с нами работает над всеми
инициативами, в том числе теми, которые на сегодняшний день обсуждаются,
озвучила свои предложения по этой теме и направила их в Правительство.
Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы
примем соответствующие решения. Наша общая задача – сделать так, чтобы
как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами», -
Напомним, ранее Турчак сообщил, что «Единая Россия» предложила
Правительству увеличить максимальный порог ипотечного кредита, при
котором заемщик вправе обратиться к кредитору и оформить «кредитные
каникулы». Сегодня этот порог составляет 1,5 млн рублей. Данная мера
затрагивает порядка 30% заемщиков. В «Единой России» считают, что
необходимо расширить возможности «ипотечных каникул» и помочь большему
числу людей, пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Депутат Горсовета Уфы от «Единой России», председатель регионального
отделения «Деловой России» Айдар Зубаиров отметил, что заявленная мера
по введению «кредитных каникул» - важный шаг. Сегодня средний размер
ипотечного кредита в Республике Башкортостан составляет порядка двух
миллионов рублей, а в крупных городах сумма еще больше.
«Совокупный портфель ипотечных кредитов в Башкирии составляет более 212
млрд рублей. Увеличение суммы максимального порога ипотеки станет
хорошей поддержкой для заемщиков», - рассказал Айдар Зубаиров.
На встрече с фракцией Мишустин также отметил, что Правительство
совместно с «Единой Россией» будет работать над мерами, которые позволят
преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней
тяжелой ситуации с минимальными потерями.
В свою очередь, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей
Неверов выделил два приоритетных направления работы – финансовую
поддержку регионов и необходимость пересмотра целевых показателей
государственных программ и национальных проектов, чтобы они
соответствовали текущей ситуации.
«Нужно разработать индивидуальные программы развития для регионов, в
первую очередь, с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем
объеме доходов. В нынешних условиях каждому региону нужен отдельный план
федеральной поддержки», – сказал он.
Также «Единая Россия» предложила Правительству ограничивать цены на
продукты питания в чрезвычайных ситуациях. В партии считают, что рост
цен в период пандемии в основном обоснован действиями поставщиков, а не
производителей. В этой связи, по мнению единороссов, необходимо
ограничивать 10% наценку для каждого этапа перепродажи продуктов
питания. Мишустин предложение поддержал.
Кроме того, ранее «Единая Россия» направила в адрес Кабинета министров
предложения по комплексу антикризисных мер в отношении социально
ориентированных НКО. В первую очередь, предлагается предоставить таким
организациям пакет льгот аналогичный льготам малому и среднему бизнесу,
отсрочку по выплатам банковских кредитов и уплаты всех видов налогов (за
исключением НДС), снизить до 15% тарифы страховых взносов во
внебюджетные фонды. Другие меры касаются введения моратория на все виды
проверок, взимание пеней, штрафов за просрочку платежей за ЖКУ и
блокировку расчетных счетов.