Основная часть почтовых отделений Почты России в Башкирии продолжит свою работу в прежнем режиме

Изменения не затронут сельские и небольшие городские отделения связи, работающие от трех до пяти дней в неделю. Это основная часть почтовых отделений, расположенных в республике. Они продолжат свою работу в прежнем режиме без сокращения времени посещения клиентами.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе

«Отделения» на официальном сайте Почты России http :// pochta . ru и в мобильном приложении.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.