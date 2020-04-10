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Общество
10 Апреля 2020, 13:27

Основная часть почтовых отделений Почты России в Башкирии продолжит свою работу в прежнем режиме

Основная часть почтовых отделений Почты России в Башкирии продолжит свою работу в прежнем режиме

Изменения не затронут сельские и небольшие городские отделения связи, работающие от трех до пяти дней в неделю. Это основная часть почтовых отделений, расположенных в республике. Они продолжат свою работу в прежнем режиме без сокращения времени посещения клиентами.
Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе
«Отделения» на официальном сайте Почты России http :// pochta . ru и в мобильном приложении.
Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.
Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются на дом. Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и почтовых сотрудников.
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