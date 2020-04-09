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Общество
9 Апреля 2020, 16:55

Жителей Башкирии попросили по возможности оплачивать квитанции за ЖКУ

Жителей Башкортостана волнует вопрос, будут ли управляющие компании начислять пени за просрочку оплаты, если нет возможности выйти из квартиры в условиях режима самоизоляции.

На брифинге республиканского Минздрава 2 апреля заместитель министра ЖКХ РБ Ильдус Мамаев сообщил, что пени начисляться не будут ни управляющими, ни ресурсоснабжающими компаниями, начиная с 1 марта 2020 года. «Это продлится до завершения периода самоизоляции, но это не значит, что сегодня можно не платить. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем пользователям жилищно-коммунальных услуг: по возможности, конечно, оплачивайте», — сказал Ильдус Мамаев. Также он добавил, что коммунальные службы работают в обычном режиме. Те предприятия, которые занимаются вопросами содержания и уборки городских территорий и территорий населенных пунктов, трудятся в усиленном режиме. Что касается плановых работ по ремонту, они приостановлены. Сегодня коммунальные сотрудники заняты в основном локализацией аварийных ситуаций. Вывоз мусора не изменился, а регоператорам было рекомендовано усилить эту работу.
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