В Башкортостане вводится «комендантский час» для детей и пенсионеров
На сегодняшнем совещании в Правительстве РБ глава республики Радий Хабиров сообщил о введении комендантского часа для пожилых людей старше 65 лет и несовершеннолетних.
Детям запрещается находиться в общественных местах с 18 часов до 13 часов, а пенсионерам с 18 часов до 10 часов нельзя находиться в общественных местах.
- Мы сознательно приняли это время. Как раз в 18 часов начинают возвращаться люди с работы, и потоки пересекаются, - заявил глава Башкирии.
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