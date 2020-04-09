В Башкортостане вводится «комендантский час» для детей и пенсионеров

Детям запрещается находиться в общественных местах с 18 часов до 13 часов, а пенсионерам с 18 часов до 10 часов нельзя находиться в общественных местах.

- Мы сознательно приняли это время. Как раз в 18 часов начинают возвращаться люди с работы, и потоки пересекаются, - заявил глава Башкирии.