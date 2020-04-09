«Мои документы» работают в режиме предварительной записи

Оформить предварительную запись можно любым удобным способом: по телефонам контакт-центра +7 (347) 246-55-33 / +7 (927) 3333 100; через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru);обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru); на портале Госуслуги РБ (gosuslugi.bashkortostan.ru).

Перечень государственных услуг, предоставляемых офисами «Мои документы» по предварительной записи на период с 6 по 30 апреля 2020 года, сокращён. Ознакомиться с перечнем актуальных услуг можно на официальном сайте РГАУ МФЦ mfcrb.ru. в разделе «Услуги» подразделе «Каталог услуг» (https://mfcrb.ru/?page_id=74&ffil=f71001&fview=cat).