+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
9 Апреля 2020, 17:06

«Мои документы» работают в режиме предварительной записи

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в Республике Башкортостан центры РГАУ МФЦ с 6 апреля 2020 года осуществляют приём и выдачу документов по предварительной записи.

Оформить предварительную запись можно любым удобным способом: по телефонам контакт-центра +7 (347) 246-55-33 / +7 (927) 3333 100; через личный кабинет на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru);обратившись к онлайн-консультанту на официальном сайте РГАУ МФЦ (mfcrb.ru); на портале Госуслуги РБ (gosuslugi.bashkortostan.ru).
Перечень государственных услуг, предоставляемых офисами «Мои документы» по предварительной записи на период с 6 по 30 апреля 2020 года, сокращён. Ознакомиться с перечнем актуальных услуг можно на официальном сайте РГАУ МФЦ mfcrb.ru. в разделе «Услуги» подразделе «Каталог услуг» (https://mfcrb.ru/?page_id=74&ffil=f71001&fview=cat).
Во всех офисах МФЦ проводится комплекс санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, включающий в себя регулярную уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств, для соблюдения социального дистанцирования нанесена разметка. Все сотрудники учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками).
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru