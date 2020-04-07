«Мы бережно храним красноармейскую книжку»

В преддверии Дня Победы я хочу рассказать о своем прадедушке Гарифулле Гайфуллиновиче Гайфуллине. Он родился 1 января 1905 года в деревне Большие Шады. С малых лет трудился на колхозных полях, однако начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война прервала мирную жизнь. В декабре 1941 года по мобилизации мой прадедушка был призван в ряды Красной Армии, после чего зачислен в 295-й кавалерийский полк 113-й Башкирской кавалерийской дивизии. Воевал во втором сабельном эскадроне, участвовал в кровопролитных боях на Курской дуге, под Ростовом-на-Дону. Был дважды ранен, второе ранение оказалось тяжелым, вследствие чего лечился в военных госпиталях в городах Балашове, Молотове, Казани. К сожалению, попытки врачей спасти раненную ногу оказались безуспешными, и ее пришлось ампутировать. По этой причине в 1944 году прадедушка вернулся с фронта в родную деревню. Будучи инвалидом войны, он трудился в колхозном производстве. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над Германией» и другими юбилейными медалями.