+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
6 Апреля 2020, 17:51

В связи с возникающими вопросами о сроках представления отчетности за 2019 год УФНС России по Республике Башкортостан сообщает.

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.

Это связано с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни.
Согласно пункту 47 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 года № 43Н, если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.
Соответствующее разъяснение дано в совместном письме Минфина России и ФНС от 27.03.2020 № 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@.
В отношении налоговой отчетности и уплаты налогов, информация о переносе сроков будет доведена дополнительно.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru