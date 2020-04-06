В связи с возникающими вопросами о сроках представления отчетности за 2019 год УФНС России по Республике Башкортостан сообщает.

Это связано с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены нерабочие дни.

Согласно пункту 47 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина России от 6 июля 1999 года № 43Н, если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.

Соответствующее разъяснение дано в совместном письме Минфина России и ФНС от 27.03.2020 № 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@.