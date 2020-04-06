В период с 6 по 30 апреля прием и обслуживание в налоговых органах приостановлены.
Взаимодействие с налоговыми органами осуществляется дистанционно с помощью интернет сервисов ФНС.
Сервисы на сайте ФНС России позволяют заполнить и направить декларации (в том числе 3- НДФЛ); получить государственные услуги ФНС России; направить обращения. Тел. 8-800-222-2222, www.nalog.ru
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