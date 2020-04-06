Продолжаем сидеть дома

— Мы соблюдаем режим самоизоляции, то, о чем мы договорились с нашими жителями, и наши жители проявили солидарность. Второе касается будущего, экономики. Вирусы приходят и уходят, а нам придется думать о будущем: если мы сейчас развалим всю экономику, ее просто остановим, тогда нам будет очень тяжело выбираться. Поэтому довольно большое количество предприятий с нашего разрешения сейчас работает с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. И мы очень признательны, что у нас есть свои полномочия, которые дают нам самим, оценивая, что у нас происходит, принимать свои решения, но на свой страх и риск, конечно. Третье — подготовка медицины к наихудшему сценарию, чем мы занимаемся. Четвертое — оказание помощи тем, кто наиболее остро в ней нуждается. Эти четыре вещи пересекаются, но если их выполнить организованно и четко, то вполне спокойно и разумно этот тяжелый путь нам удастся пройти, — сказал Хабиров.

Также по словам Радия Хабирова, за 12 недель будет построена новая инфекционная больница, где летом будет организовано более 500 коек. Будет решен вопрос недостатка масок в аптеках и костюмов из спецматериала в первую очередь для медучреждений.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в с. Мишкино тоже продолжается ряд мероприятий. По утвержденным главой муниципалитета Павлом Трапезниковым спискам выданы справки работникам организаций, деятельность которых не приостановлена Указом Президента РФ.

Центральная районная больница оснащена всем необходимым для работы в этот период. Персонал больница проинструктирован. Прием больных ведется по онлайн записи и ограничен по возрастам: в утренние часы принимаются больные в возрасте 60+, после 10 часов - от 40 до 60 лет, после обеда - до 40 лет.

Проводится санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах. Входные группы и первые этажи подъездов, перила и поручни, контейнерные площадки были обработаны сотрудниками управляющей компании ООО «СтройПроект»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе предоставил своих сотрудников для повторной обработки остановочных павильонов.

Одним из важных моментов в борьбе с любой инфекцией является своевременный вывоз мусора, поэтому эта работа сейчас идет в усиленном режиме. Улицы села промываются дезинфицирующими средствами.

В райцентре организован ежедневный оперативный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров. Проверяются цены на следующие виды продуктов: мука, крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и мясные продукты, молоко, молочные изделия, яйца, овощи (картофель, лук, капуста, морковь, огурцы, томаты, перец сладкий.

На яблоки, бананы, виноград, апельсины, мандарины цена контролируется.

По результатам оперативного мониторинга до настоящего времени фактов нарушения законодательства в действиях торговых сетей, а также оптовых поставщиков продовольственных товаров не выявлено.

По всему району идет патрулирование улиц населенных пунктов сотрудниками ОМВД и членами народной дружины с целью контроля режима самоизоляции. В целом жители района к ситуации относятся с пониманием, с теми, кто нарушил общепринятые правила ведется разъяснительная работа. Были выявлены и злостные нарушители - по пяти фактам нарушения режима самоизоляции собраны соответствующие материалы проверки. Напоминаем жителям района, что за данное правонарушение предусмотрены штрафные санкции.

С 6 апреля образовательные организации Республики Башкортостан перешли на дистанционный формат обучения. В нашем районе к дистанционной форме обучения перешли все обучающиеся. 1922 ученика проходят онлайн обучение, 1081 получают задания по электронной почте, до 90 обучающихся задания доставляются домой школьным автобусом.

Детям из многодетных семей (791 человек ) и детям с ограниченными возможностями здоровья (309) еженедельно по пятницам будут доставляться сухпайки. Каждый сухпаек для первой категории будет на сумму 45 рублей, для второй - по 100 рублей.

Ежедневно в Республике Башкортостан будут проводиться телеуроки для первоклассников на телеканалах БСТ, Башкортостан 24, Вся Уфа, ЮТВ.

Телеуроки пройдут по следующим предметам: литературное чтение, русский язык, математика, окружающий мир, ИЗО, технология, музыка. Трансляция телеуроков для первоклассников будет организована ежедневно после проведения «Открытого урока» с известной личностью.

Уважаемые жители района! Напоминаем вам, что покидать дома рекомендовано только в случаях острой необходимости!