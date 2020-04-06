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Общество
6 Апреля 2020, 17:49

О весенней призывной кампании

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 232 призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля.Призыву на военную службу в РФ подлежит 135 тысяч человек.

Все плановые мероприятия, связанные с призывом и отправкой граждан в войска (силы), будут проведены установленным порядком в сроки, скорректированные с учетом выполнения комплекса мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной инфекции.
Отправки призывников со сборных пунктов субъектов Российской Федерации спланированы после 20 мая 2020 г.
Телефоны «горячей линии» по вопросам призыва:
В военном комиссариате Республики Башкортостан общественная приемная: 8(347)228-02-92, отдел (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата Республики Башкортостан 8(347)253-13-48, 228-43-59.
В военной прокуратуре Уфимского гарнизона 8(347)250-05-10.
В Уфимском гарнизонном военном суде 8(347)259-14-83.
В военном комиссариате Мишкинского и Бураевского районов 8(347 49) 2-40-42.
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