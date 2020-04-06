О реализации мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции

В частности, до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания, а также откладывается принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения взыскания задолженности в отношении следующих категорий налогоплательщиков:

- сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- осуществляющих деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции согласно перечню, утвержденному 27 марта 2020 Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики (22 отрасли). В частности, работающих в сфере туризма, авиаперевозок, организации досуга и развлечений, физической культуры и спорта, искусства, культуры и кинематографии, общественного питания, образования, бытовых услуг, гостиниц.

Указанные меры налоговые органы применяют самостоятельно. Налогоплательщикам дополнительно подавать заявления не требуется.

УФНС России по Республике Башкортостан обращает внимание: меры взыскания приостанавливаются с 25.03.2020. Ранее принятые решения отозваны не будут и подлежат исполнению в установленном порядке.

Отсрочка или рассрочка платежей после 1 мая будет предоставляться в соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, направленными на поддержку малого и среднего бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в отраслях, пострадавших вследствие распространения коронавирусной инфекции.