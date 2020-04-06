Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров связанных с выжиганием сухой растительности

Существует ошибочное мнение, что жечь весной прошлогоднюю траву полезно для природы и что после палов зелень растет лучше. В действительности, нет ничего более вредного для природы, чем огонь. Конечно, через некоторое время после палов сквозь черноту пожарища начинает пробиваться зелень, но здесь уже не увидишь прежнего разнотравья. А вот многолетние сорняки с мощной развитой корневой системой легко переносят палы и потом захватывают большие освободившиеся территории.

С наступлением весны люди спешат привести в порядок свои владения и прилегающую территорию, при этом, забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему имуществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации необходимо обеспечивать своевременную очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений. Также запрещается на территориях поселений устраивать свалки горючих отходов. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок.

К сожалению, как показывает практика, в ряде случаев пожары обусловлены и недостаточной культурой производства. Это, прежде всего, касается содержания территории объектов. Риск возникновения пожаров усугубляется тем, что предпосылки для возникновения пожаров создают сами должностные лица ответственные за противопожарное состояние.

Осенью сельхозпредприятия не везде успевают убрать с полей солому. А весной поднять ее сложно, техника ломается. Как вариант – запахивание, однако эта работа требует дополнительных затрат. Дешевле — поджечь. В итоге целые районы задыхаются в дыму. Отдельные руководители, несмотря на запрет, санкционируют проведение сельхозпалов.

Многие жители в выходные дни проводят время на природе воле водоемов и рек, выезжают на рыбалку и на отдых. Часто такой досуг сопровождается разведением костров, а это вполне может послужить причиной природных пожаров. Их тушение огромный труд многих людей и существенные материальные затраты.

Напоминаю об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, так согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.А те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают случаи, когда виновниками, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С наступлением весны дети большую часть времени проводят на улице, пользуясь отсутствием должного внимания со стороны родителей, нередко с друзьями жгут костры и все это вполне может обернуться крупным пожаром.

Необходимо существенно изменить сложившуюся ситуацию, каждый из нас должен осознать всю важность существующей проблемы. Ведь в подавляющем большинстве своем виновниками происходящего являемся мы с вами, а точнее, наши беспечность и бескультурье.