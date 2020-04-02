За прошедшие сутки 30 жителей Башкортостана попросили помощи волонтеров

В Уфе волонтеры посетили восемь адресов, по которым люди старшего

возраста просили доставку продуктов и лекарств. В Нефтекамске волонтеры

выполнили три аналогичные заявки, в Белебее – две и по одной в Сибае и

Стерлитамакском районе.

Кроме этого, на базе регионального отделения «Единой России» состоялось

обучение волонтеров. Все желающие в режиме онлайн узнали о различных

формах помощи, таких как работа в колл-центре, доставка продуктов и

другие. Также все добровольцы получили подробную инструкцию о правилах

безопасного поведения в целях недопущения распространения коронавирусной

инфекции.

Стать волонтером или оставить заявку на помощь можно позвонив по