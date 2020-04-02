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Общество
2 Апреля 2020, 17:55

За прошедшие сутки 30 жителей Башкортостана попросили помощи волонтеров

На горячую линию колл-центра «Единой России» попрофилактике коронавируса поступило 30 заявок на оказание помощинаселению республики. Часть пожилых людей заранее интересуютсявозможностью и условиями для доставки, некоторым уже сейчас нужнапомощь. В этот же день волонтерами проекта «Наша забота» было обработано15 заявок.

В Уфе волонтеры посетили восемь адресов, по которым люди старшего
возраста просили доставку продуктов и лекарств. В Нефтекамске волонтеры
выполнили три аналогичные заявки, в Белебее – две и по одной в Сибае и
Стерлитамакском районе.
Кроме этого, на базе регионального отделения «Единой России» состоялось
обучение волонтеров. Все желающие в режиме онлайн узнали о различных
формах помощи, таких как работа в колл-центре, доставка продуктов и
другие. Также все добровольцы получили подробную инструкцию о правилах
безопасного поведения в целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции.
Стать волонтером или оставить заявку на помощь можно позвонив по
круглосуточному телефону нашего колл-центра 8 800 201 89 03.
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