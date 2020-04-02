За прошедшие сутки 30 жителей Башкортостана попросили помощи волонтеров

В Уфе волонтеры посетили восемь адресов, по которым люди старшего
возраста просили доставку продуктов и лекарств. В Нефтекамске волонтеры
выполнили три аналогичные заявки, в Белебее – две и по одной в Сибае и
Кроме этого, на базе регионального отделения «Единой России» состоялось
обучение волонтеров. Все желающие в режиме онлайн узнали о различных
формах помощи, таких как работа в колл-центре, доставка продуктов и
другие. Также все добровольцы получили подробную инструкцию о правилах
безопасного поведения в целях недопущения распространения коронавирусной
Стать волонтером или оставить заявку на помощь можно позвонив по
круглосуточному телефону нашего колл-центра 8 800 201 89 03.