"Я радуюсь каждому дню..."

На страницах нашей газеты мы уже рассказывали о тружениках тыла, проживающих в деревне Баймурзино. Они делали одно большое дело - помогали стране отстоять свободу. Их судьбы во многом перекликаются - это и раннее взросление, и голод, и тяжелый труд. Но будет неправильно, если мы станем обезличивать судьбу каждого отдельно взятого участника тех событий, ведь жизнь любого из них неповторима - это целый мир с личными переживаниями, радостями, яркими моментами. Они все заслуживают, чтобы мы поведали о судьбе каждого.

Оксинья Ивашкиновна родилась и выросла в деревне Баймурзино, шестая из восмерых детей. Ее отец Ивашка Байбагишев - участник 1 мировой войны. Попав в плен и проведя там какое-то время, вернулся в родную деревню. Двадцатые годы для нашей страны тоже были непростыми, тяжелыми - голод, болезни. Первая супруга Ивашки Пексыле умерла от тифа, оставив 4 детей - Ачук, Чачук, Ивана и Кыльвана. Справляться по хозяйству и растить их одному, конечно, было трудно, и Ивашка женился на младшей сестре своей почившей супруги - Аксыле. У них родилось четверо детей – Камай, Оксинья, Ольга и Елена.

По воспоминаньям Оксиньи Ивашкиновны, в 8 лет она сама пошла в школу, можно сказать силом. Старшие смеялись, мол, бежишь от младших сестер. "Отчасти это было правдой, - признается Оксинья Ивашкиновна, - ведь работы всегда было много, за младшими нужно было присматривать. Но учиться тоже хотелось". Закончив 4 класса, будучи еще по сути ребенком, в 12 лет начала работать - семье нужна была помощь. Братья и сестры уже работали в колхозе. К тому времени здоровье отца пошатнулось, да и было ему уже 67 лет. Два года Оксинья с другими детьми пасла телят, следующие 2 года работала помощником повара, а затем ее перевели на конеферму. В деревнях все работы проводились с помощью лошадей, поэтому в колхозе их было много. Все работы по подготовке пашни, посеву, уборке урожая, его обмолоту ложились не только на взрослые, но и на детские плечи тоже. Оксинья с подругой-напарницей вдвоем работали конюхами долгое время. Рано утром надо было успеть их накормить напоить, вывести на работу. Кроме всего, водили на водопой к речке, а зимой приходилось еще делать прорубь. В колхозе было много и другой работы.

Когда началась война, Оксинье было 16 лет. Стало еще труднее, ведь мужчины и юноши уходили на фронт. С ранней весны до поздней осени работы на полях. В зимний период колхоз отправлял бригаду на лесозаготовку в Яман-Елгу. Ездили на двух лошадях примерно 10 человек, с собой брали продукты. Жили в бараках, кровати были двухъярусные. "Я старалась забраться на верхний ярус, мне там нравилось больше, - делится она воспоминаниями. – Я ездила все 5 военных зим. Уезжали где-то в ноябре. Примерно через месяц возвращались домой, чтобы немного отдохнуть, помыться в бане, привести вещи в порядок. После короткой передышки снова ехали на работу. Так за зиму мы ездили раза три. Валили огромные деревья, рубили сучки, а потом готовили лес к отправке. Было очень тяжело. Целый месяц мы ходили в том, что было на нас, несмотря на то, что одежда пачкалась, а от работы в снегу постоянно промокала - сменной одежды не было. А питание - сами понимаете... ".

К какому бы поколению люди не относились, юность - особая пора. На вопрос "Собирались ли по вечерам в клуб?" Оксинья Ивашкиновна улыбнулась и ответила: "Конечно, выходили, но в моих воспоминаниях нас всегда было очень мало, порой 2-3 человека. Парни, подрастая, все уходили на фронт, гармониста не было. И все же душа требовала нормальной жизни, общения со сверстниками, танцев... Иногда после посиделок шли сразу на работу".

После окончания войны стали возвращаться солдаты. Тогда она и встретила свою судьбу. Муж Оксиньи Иван Дигитаев родом из соседней деревни Иликово. Три года он воевал на Дальнем Востоке. После возвращения домой, немного побыв, его снова направили к границе с Японией. После окончательного возвращения Ивана в 1948 году сыграли свадьбу. Иван прекрасно играл на гармошке, этим, возможно, и покорил девичье сердце. Оксинья же всегда любила петь, да и сама умела играть на этом инструменте. Обосновались молодые в Иликово, работали в колхозе. Иван увлекался рыбалкой, охотой. Супруги Дигитаевы воспитали 11 детей - 4 мальчика и 7 девочек. Троих из них уже нет. Сейчас четверо живут в Санкт-Петербурге, двое - в Бирске, 1 сын в деревне Иликово в родительском доме, младшая в родной деревне матери - Баймурзино. У Оксиньи Ивашкиновны 20 внуков, 12 правнуков и 1 праправнук. Оксинья Дигитаева удостоена почетного звания "Мать-героиня". В 1987 году Ивана Дигитаевича не стало.

Сейчас Оксинья Ивашкиновна живет с младшей дочерью и внуком в родной деревне. В доме тепло и уютно, а дети и внуки окружили ее любовью и заботой.

"На нашу долю выпало много испытаний, и для меня счастье - прожить столько лет и жить сейчас так, как я живу. Остается только радоваться каждому дню", - говорит Оксинья Ивашкиновна.

Судьба братьев О. Дигитаевой, ушедших защищать Родину, сложилась по-разному. Кыльван воевал где-то на Кавказе недалеко от Баку, там и погиб. Брат Иван пропал без вести. Как выяснилось позже, он попал в плен, а затем судьба забросила его в Америку. Он объявился только в 1975 году - от него стали приходить письма, посылки. Иван работал парикмахером. Умер в возрасте 85 лет. Его жизнь - отдельная большая история.

Стоит отдельно остановиться на судьбе Камая. По рассказу Оксиньи Ивашкиновны, ее брат Камай родился в 1921 году, но был очень слабым ребенком, и поэтому его зарегистрировали только в 1923 году. До войны работал в колхозе весовщиком. Весной 1942 года пришла очередь и ему идти на фронт, но перед самым его отъездом умер отец. Похороны, а затем разыгравшийся буран задержали Камая. В распутицу, непогоду он пешком пошел до села Мишкино. "Через какое-то время после ухода брата, к нам пришли из сельсовета. Видимо, из-за несвоевременной явки Камая в военкомате подумали, что тот уклоняется от службы в армии, - вспоминает Оксинья Ивашкиновна. - Ведь все было очень строго. К счастью, брат был уже в пути, да и мы все объяснили". В августе того же года Камай получил тяжелое ранение в плечо и в декабре был уволен в запас по состоянию здоровья, но он остался при госпитале, помогал в хирургическом отделении. В августе 1944 года его снова призвали на военную службу. В апреле 1945 года в районе деревни Кляйн-Крауша (Германия) противник предпринял контратаку численно превосходящими силами. За активное содействие в отражении контратаки красноармеец К. Ивашкин награжден медалью "За отвагу".

После возвращения Камай женился на каргинской девушке Меналче. У них родились и выросли 3 дочери и 1 сын. Сам он работал сначала на почте, а потом помогал на ферме. Его супруга работала в колхозе поваром, пекла хлеб для рабочих. Рана, полученная на войне, давала о себе знать очень долго - постоянно нарывала. Лишь спустя много лет осколок выпал, он был величиной с фаланг пальца.

Дети Камая и Меналче повзрослели, обзавелись семьями. Теперь уже внуки, а их 16, растят своих детей. У бабушки и дедушки 30 правнуков.

Медаль "За отвагу" Камай Ивашкинович, к сожалению, так и не получил при жизни, его не стало в 1991 году. Лишь в 2019 году после долгих поисков и обращений дети смогли взять в руки удостоверение к медали отца. Спустя 74 года удостоверение вручили в торжественной обстановке на День Победы детям Камая Ивашкина.