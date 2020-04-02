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Общество
2 Апреля 2020, 17:43

В Уфе спецдрон будет напоминать горожанам о режиме самоизоляции

В Уфе изобретатели собрали специальный дрон, который будет напоминать горожанам о режиме самоизоляции.

Пока это лишь один аппарат, но в скором времени запустят еще одни дрон. Время его полета будет составлять от тридцати минут до одного часа, все зависит от погодных условий.
Как рассказали в команде изобретателей «Апилика», систему перехватить не удастся из-за ее уникальности. Управление дроном будет осуществляться из микрорайона Сипайлово. Летать он будет по всему городу.
Разработчики также отметили, что занимаются не простыми игрушечными дронами, а серьезными аппаратами, обладающими легкой управляемостью из любой точки мира.
– Это интернетолет с системой оповещения, то есть летает с помощью интернета. Его сигнал перехватить нереально», - рассказывает член команды изобретателей «Апилика» Ильфат Байназаров.
Техника была согласована с уфимской мэрией. Таким образом, дрон помогает правоохранителям в вопросе оповещения населения о режиме самоизоляции.
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