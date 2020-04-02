В Уфе спецдрон будет напоминать горожанам о режиме самоизоляции

Пока это лишь один аппарат, но в скором времени запустят еще одни дрон. Время его полета будет составлять от тридцати минут до одного часа, все зависит от погодных условий.

Как рассказали в команде изобретателей «Апилика», систему перехватить не удастся из-за ее уникальности. Управление дроном будет осуществляться из микрорайона Сипайлово. Летать он будет по всему городу.

Разработчики также отметили, что занимаются не простыми игрушечными дронами, а серьезными аппаратами, обладающими легкой управляемостью из любой точки мира.

– Это интернетолет с системой оповещения, то есть летает с помощью интернета. Его сигнал перехватить нереально», - рассказывает член команды изобретателей «Апилика» Ильфат Байназаров.