В Башкортостане «народные контролеры» выявили факты завышения цен на продукты

«Лимоны на всех рынках поднялись в цене до 500 рублей за кг, имбирь - до 5000 рублей за кг! Абсолютно все продавцы не на камеру говорят о том, что завышение идет с оптовых баз. Здесь на лицо недобросовестность, я бы сказала «мошенничество» поставщиков на волне пандемии коронавируса», - возмутилась региональный координатор партпроекта «Народный контроль» в РБ Гульнур Кульсарина.

В Уфе активисты поделились на несколько групп и прошлись по крупным сетевым магазинам, мелким ларькам и рынкам. Рейд показал, что не во всех торговых точках соблюдаются меры безопасности в период карантина.

«В магазинах с маленькой площадью не соблюдается дистанция между покупателями. Самое большое количество нарушений на рынках. Здесь продавцы не пользуются перчатками и масками. У кого есть маски – они неправильно надеты. При этом продавцы работают по наличному расчету», - рассказал председатель регионального общественного совета партийного проекта Алексей Прокофьев.

Активисты посетили и аптеки. Здесь проверяли наличие лекарств и средств индивидуальной защиты. Большая часть популярных противовирусных препаратов отсутствовала. Масок и антисептиков на прилавках тоже не нашлось.

«Больше всего удивило халатное отношение граждан к своему здоровью, - рассказали активисты. – В магазинах и на улице в основном ходят люди преклонного возраста, хотя они должны сидеть на карантине».

«Народные контролеры» призвали жителей не выходить из дома без крайней необходимости. Помощь в приобретении продуктов могут оказать волонтеры проекта «Наша забота». Достаточно позвонить по круглосуточному номеру регионального колл-центра «Единой России» 8 800 201 89 03.