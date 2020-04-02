В Башкирии на колл-центр «Единой России» продолжают поступать жалобы о нарушении режима самоизоляции

Так, в городе Нефтекамске не соблюдают правила граждане, прилетевшие из Африки. А в оселке Чишмы жители жалуются на соседа, приехавшего из Италии, который постоянно выходит на улицу. Данные переданы в Минтруд республики.

По-прежнему остаются вопросы по соблюдению трудового законодательства. Примерно 25 процентов звонков касались порядка передвижения по республике и .России. В целом же количество обращений на горячую линию в выходные дни относительно будних снизилось.

В рамках проекта «Наша забота» поступило три заявки от людей старшего возраста на доставку продуктов в Уфе, Нефтекамске и Иглино. По данным обращениям волонтеры отправятся по домам в ближайшее время.