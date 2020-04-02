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Общество
2 Апреля 2020, 17:49

В Башкирии на колл-центр «Единой России» продолжают поступать жалобы о нарушении режима самоизоляции

В Башкортостане продолжается работа Единого колл-центра при Региональном исполкоме «Единой России» по противодействию распространения коронавирусной инфекции показали. Жители республики продолжают звонить с жалобами на нарушителей режима самоизоляции.

Так, в городе Нефтекамске не соблюдают правила граждане, прилетевшие из Африки. А в оселке Чишмы жители жалуются на соседа, приехавшего из Италии, который постоянно выходит на улицу. Данные переданы в Минтруд республики.
По-прежнему остаются вопросы по соблюдению трудового законодательства. Примерно 25 процентов звонков касались порядка передвижения по республике и .России. В целом же количество обращений на горячую линию в выходные дни относительно будних снизилось.
В рамках проекта «Наша забота» поступило три заявки от людей старшего возраста на доставку продуктов в Уфе, Нефтекамске и Иглино. По данным обращениям волонтеры отправятся по домам в ближайшее время.
Напомним, единый колл-центр запустили в регионе по решению секретаря регионального отделения «Единой России», главы республики Радия Хабирова. Звонки принимаются по номеру 8-800-201-89-0
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