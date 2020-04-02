Уфа вошла ТОП-3 городов, где добросовестно соблюдают режим самоизоляции

Так, город Уфа за последние сутки вошла в тройку дисциплинированных городов с количеством 1 млн жителей. Данное лидерство столица республики поделила с Н.Новгородом и Казанью. Подавляющее большинство жителей города соблюдают домашний режим, находясь на самоизоляции.

Определить данный показатель позволили системы видеонаблюдения города, оборудованные распознаванием лиц. Кроме того, был зарегистрирован повышенный трафик домашнего интернета. Помимо этого сократилось количество транзакций по кредитным и банковским картам. Отмечается и редкое использование транспортной карты "Алга", что говорит о снижении перемещений жителей в общественном транспорте.