+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
2 Апреля 2020, 16:33

Уфа вошла ТОП-3 городов, где добросовестно соблюдают режим самоизоляции

Поисковая система Яндекс начала отслеживать режим самоизоляции россиян.

Так, город Уфа за последние сутки вошла в тройку дисциплинированных городов с количеством 1 млн жителей. Данное лидерство столица республики поделила с Н.Новгородом и Казанью. Подавляющее большинство жителей города соблюдают домашний режим, находясь на самоизоляции.
Определить данный показатель позволили системы видеонаблюдения города, оборудованные распознаванием лиц. Кроме того, был зарегистрирован повышенный трафик домашнего интернета. Помимо этого сократилось количество транзакций по кредитным и банковским картам. Отмечается и редкое использование транспортной карты "Алга", что говорит о снижении перемещений жителей в общественном транспорте.
Как рассказали в Министерстве цифрового развития Башкирии, в городе производится каждодневный мониторинг передвижения граждан. Большая часть из них, в основном, добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru