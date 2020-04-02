Оперативный штаб в действии

С информацией о текущей ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции и о проводимой работе ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции выступил главный врач Мишкинской ЦРБ И. Абзлтдинов. По словам Ильдара Жановича на сегодняшний день ситуация стабильна - в Мишкинском районе случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам л. Александрова рассказала о работе профилактических групп по осуществлению поквартирного обхода граждан, находящихся на самоизоляции после прибытия из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции и из других регионов РФ. Также она сообщила о готовности подключиться в работу 18 волонтеров в возрасте 18+.

Начальник ОМВД России по Мишкинскому району Л. С. Худойназаров сообщил, что совместно с добровольной народной дружиной, главами сельских поселений муниципального района Мишкинский район РБ, старостами и волонтерами будет организовано круглосуточное патрулирование населенных пунктов сельских поселений в целях недопущения нарушения режима самоизоляции населения.