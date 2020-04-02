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Общество
2 Апреля 2020, 18:06

Оперативный штаб в действии

31 марта в Администрации района состоялось заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории района. Вел заседание глава администрации П. Трапезников.

С информацией о текущей ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции и о проводимой работе ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции выступил главный врач Мишкинской ЦРБ И. Абзлтдинов. По словам Ильдара Жановича на сегодняшний день ситуация стабильна - в Мишкинском районе случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет.
Заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадрам л. Александрова рассказала о работе профилактических групп по осуществлению поквартирного обхода граждан, находящихся на самоизоляции после прибытия из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции и из других регионов РФ. Также она сообщила о готовности подключиться в работу 18 волонтеров в возрасте 18+.
Начальник ОМВД России по Мишкинскому району Л. С. Худойназаров сообщил, что совместно с добровольной народной дружиной, главами сельских поселений муниципального района Мишкинский район РБ, старостами и волонтерами будет организовано круглосуточное патрулирование населенных пунктов сельских поселений в целях недопущения нарушения режима самоизоляции населения.
С информацией о мониторинге цен и наличия продовольственных товаров и товаров первой необходимости в торговых сетях, о наличии средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств на территории района и о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства выступил заместитель главы администрации по вопросам развития предпринимательства Д. Муртазин. Он сообщил, что начинается проверка закрывшихся магазинов и объектов на соблюдение требований режима полной самоизоляции.
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