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Общество
2 Апреля 2020, 18:49

О работе отделов ЗАГС

В пятницу и субботу в ЗАГС-ах РБ будут регистрировать браки. Но приходят на церемонию только жених и невеста. Родителей, друзей, операторов и фотографов в зал не будут пускать. Всех обзвонили, оповестили об этом, многие перенесли регистрацию на более поздний срок. Тех, кто по тем или иным причинам не могут перенести, будут регистрировать строго соблюдая все требования.Далее информация по состоянию на 15.00 2 апреля 2020 года.

3 апреля 2020 года в отделах ЗАГС Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции будет зарегистрировано 68 браков (из них 38 – по г. Уфа). 4 пары приняли решение перенести заключение брака на более поздний срок. Среди городов республики наибольшее количество браков будет зарегистрировано в г. Салават - 7 пар, в городах Октябрьский и Ишимбай - по 3 брака.
4 апреля 2020 года в Башкортостане будет зарегистрировано 69 браков (из них 42 – по г. Уфа). 11 пар перенесли бракосочетание на более поздний срок. Среди городов республики наибольшее количество браков будет зарегистрировано в г. Учалы – 4 пары.
Напоминаем, что во исполнение письма Министерства юстиции Российской Федерации в связи с ухудшением неблагоприятной обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, отделы ЗАГС Республики Башкортостан временно приостанавливают государственную регистрацию заключения и расторжения брака.
Лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака, предлагаем перенести ее на более поздний срок и назначить новую дату государственной регистрации заключения брака (после 1 июня 2020 года).
В исключительных случаях, при невозможности изменения даты государственной регистрации заключения брака, государственная регистрация заключения брака производится лишь в присутствии лиц, вступающих в брак (без приглашенных лиц).
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