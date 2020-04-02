О работе отделов ЗАГС

3 апреля 2020 года в отделах ЗАГС Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции будет зарегистрировано 68 браков (из них 38 – по г. Уфа). 4 пары приняли решение перенести заключение брака на более поздний срок. Среди городов республики наибольшее количество браков будет зарегистрировано в г. Салават - 7 пар, в городах Октябрьский и Ишимбай - по 3 брака.

4 апреля 2020 года в Башкортостане будет зарегистрировано 69 браков (из них 42 – по г. Уфа). 11 пар перенесли бракосочетание на более поздний срок. Среди городов республики наибольшее количество браков будет зарегистрировано в г. Учалы – 4 пары.

Напоминаем, что во исполнение письма Министерства юстиции Российской Федерации в связи с ухудшением неблагоприятной обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, отделы ЗАГС Республики Башкортостан временно приостанавливают государственную регистрацию заключения и расторжения брака.

Лицам, желающим произвести государственную регистрацию заключения брака, предлагаем перенести ее на более поздний срок и назначить новую дату государственной регистрации заключения брака (после 1 июня 2020 года).