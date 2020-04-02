О формировании Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году»

Уважаемые налогоплательщики!

В целях включения сведений о вас в Реестр напоминаем, что сроки представления в 2020 году налоговой отчетности за 2019 год:

- сведения о среднесписочной численности – до 20 января;

- по единому налогу на вмененный доход за 4 квартал - не позднее 20января;

- по упрощенной системе налогообложения:

• юридические лица – не позднее 31 марта;

• индивидуальные предприниматели – не позднее 30 апреля;

- по единому сельскохозяйственному налогу - не позднее 31 марта;

- по налогу на прибыль организаций – не позднее 28 марта;

- по налогу на доходы физических лиц – не позднее 30 апреля.