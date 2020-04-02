+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
2 Апреля 2020, 18:13

О формировании Единого Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году»

Формирование Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Реестр) осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».Обновление сведений о субъектах малого бизнеса, содержащихся в Реестре, осуществляется состоянию на 10 августа 2020 года на основании данных налоговой отчетности о среднесписочной численности работников и полученных доходах, представленной налогоплательщиками за 2019год в срок до 1 июля 2020 года.

Уважаемые налогоплательщики!
В целях включения сведений о вас в Реестр напоминаем, что сроки представления в 2020 году налоговой отчетности за 2019 год:
- сведения о среднесписочной численности – до 20 января;
- по единому налогу на вмененный доход за 4 квартал - не позднее 20января;
- по упрощенной системе налогообложения:
• юридические лица – не позднее 31 марта;
• индивидуальные предприниматели – не позднее 30 апреля;
- по единому сельскохозяйственному налогу - не позднее 31 марта;
- по налогу на прибыль организаций – не позднее 28 марта;
- по налогу на доходы физических лиц – не позднее 30 апреля.
В случае не представления отчетности в налоговые органы до 1 июля 2020 года сведения о хозяйствующих субъектах не будут включены в Реестр!
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru