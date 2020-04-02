Наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов - Роспотребнадзор

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо после прикосновения к наличным деньгам при расчетах. Как сообщает Роспотребнадзор, ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.