В Башкирии в честь юбилея Победы ветераны получат региональные выплаты

В преддверии юбилейного празднования Дня Победы власти на местах посещают ветеранов войны и тыла, СМИ рассказывают о земляках переживших войну. К 75-летию Победы Глава региона Р.Хабиров издал указ о выделении ветеранам единовременной денежной выплаты из бюджета республики.
Региональные выплаты получат следующие категории граждан:
участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и иных мест принудительного содержания фашистами и их союзниками - 25 тысяч рублей,
члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны, а также люди, имеющие не менее 6 месяцев трудового стажа в годы войны - 5 тысяч рублей.