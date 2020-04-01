+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
1 Апреля 2020, 11:34

В Башкирии в честь юбилея Победы ветераны получат региональные выплаты

С особым почтением относится республика к ветеранам Великой Отечественной войны.

В преддверии юбилейного празднования Дня Победы власти на местах посещают ветеранов войны и тыла, СМИ рассказывают о земляках переживших войну. К 75-летию Победы Глава региона Р.Хабиров издал указ о выделении ветеранам единовременной денежной выплаты из бюджета республики.
Региональные выплаты получат следующие категории граждан:
участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и иных мест принудительного содержания фашистами и их союзниками - 25 тысяч рублей,
члены семей погибших (умерших) участников и инвалидов войны, а также люди, имеющие не менее 6 месяцев трудового стажа в годы войны - 5 тысяч рублей.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru