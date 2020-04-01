В Башкирии в честь юбилея Победы ветераны получат региональные выплаты

В преддверии юбилейного празднования Дня Победы власти на местах посещают ветеранов войны и тыла, СМИ рассказывают о земляках переживших войну. К 75-летию Победы Глава региона Р.Хабиров издал указ о выделении ветеранам единовременной денежной выплаты из бюджета республики.

Региональные выплаты получат следующие категории граждан:

участники и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и иных мест принудительного содержания фашистами и их союзниками - 25 тысяч рублей,