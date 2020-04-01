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Общество
1 Апреля 2020, 13:54

Уфимское ателье модной одежды SARBI приступило к производству медицинских масок

В Башкирии ателье SARBI, занимающееся пошивом дизайнерской одежды и национальных башкирских костюмов, решило перепрофилироваться и заняться производством защитных масок.

Салон отлично знаком ряду известных артистов башкирской эстрады, театров, публичных деятелей. В числе их клиентов - сотрудники Администрации Главы Башкирии, телекомпаний "ГТРК" И "БСТ", общественники и писатели.
Директор салона С.Хасанова рассказала, что в последние месяцы стало поступать много заявок от клиентов салона на изготовление защитных медицинских масок. И зная тяжелую ситуацию с этим вопросом в местных аптеках, сотрудники ателье решили временно перепрофилировать производство и заняться пошивом масок. Команда здесь работает в полном составе и способна пошить 5 тысяч масок в день. При этом можно заказать и дизайнерские маски по индивидуальным заказам, в частности, с башкирским орнаментом.
Заявки на пошив масок можно оставить по телефонам: +7 937 486-09-59 (есть WhatsApp), +7 903 354-48-89. Адрес ателье: Уфа, ул. К. Маркса, 52.
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