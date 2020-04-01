Уфимское ателье модной одежды SARBI приступило к производству медицинских масок

Директор салона С.Хасанова рассказала, что в последние месяцы стало поступать много заявок от клиентов салона на изготовление защитных медицинских масок. И зная тяжелую ситуацию с этим вопросом в местных аптеках, сотрудники ателье решили временно перепрофилировать производство и заняться пошивом масок. Команда здесь работает в полном составе и способна пошить 5 тысяч масок в день. При этом можно заказать и дизайнерские маски по индивидуальным заказам, в частности, с башкирским орнаментом.