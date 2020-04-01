+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
1 Апреля 2020, 09:59

День чистоты продолжается

В прошлую пятницу организации района вновь вышли на субботник

Мы побывали в некоторых из них и расспрашивали об итогах дня. В Мишкинском сельсовете из 6 населенных пунктов в Дне чистоты приняли участие 2890 человек и 15 единиц техники. Фронт работы – подметание и уборка мусора с общественных площадей, разрыхление снега, выравнивание дорожных знаков.
На территории агроколледжа в этот день работали 40 человек. Это преподавательский состав, технические работники. Они раскидывали снег и убирали мусор.
Также дружно подключились к субботнику коллективы средней школы № 2 (40 человек), детского сада № 3 «Ласточка» (26 человек), детского сада «Василек» (22), ветстанции (21). На территориях этих объектов также раскидывали снег, собирали мусор и убирались внутри здания.
Венера Аглямова
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru