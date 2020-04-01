День чистоты продолжается

Мы побывали в некоторых из них и расспрашивали об итогах дня. В Мишкинском сельсовете из 6 населенных пунктов в Дне чистоты приняли участие 2890 человек и 15 единиц техники. Фронт работы – подметание и уборка мусора с общественных площадей, разрыхление снега, выравнивание дорожных знаков.

На территории агроколледжа в этот день работали 40 человек. Это преподавательский состав, технические работники. Они раскидывали снег и убирали мусор.

Также дружно подключились к субботнику коллективы средней школы № 2 (40 человек), детского сада № 3 «Ласточка» (26 человек), детского сада «Василек» (22), ветстанции (21). На территориях этих объектов также раскидывали снег, собирали мусор и убирались внутри здания.